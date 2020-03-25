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Среда, 25 марта 2020, 14:05 мск

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Пожилых свердловчан попросят сидеть дома

Жителей Свердловской области старше 65 лет могут попросить не выходить из дома и не посещать общественные места из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса. «В настоящее время готовятся соответствующие изменения в указ губернатора от 18 марта о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от Covid-19», – объяснили в штабе.

Добавим, что, по данным Свердловскстата, в 2019 году в регионе проживало более 650 тысяч человек 65 лет и старше.

Напомним, позавчера власти Москвы ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса: жители столицы старше 65 лет обязаны две с половиной недели не выходить из дома. «С 26 марта по 14 апреля 2020 г. москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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