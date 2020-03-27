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Пятница, 27 марта 2020, 16:35 мск

Новости Екатеринбург

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В ГИБДД пообещали, что не будут закрывать дороги в Свердловской области

В управлении ГИБДД по Свердловской области опровергли информацию, которая стала распространяться в чатах и соцсетях о том, что якобы «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе перекрываются дороги». В частности, курсируют сообщения, что посты выставят на въезде в Екатеринбург со стороны Режевского и Серовского трактов.

«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог», – сказали в пресс-службе ведомства.

Там попросили жителей региона не поддаваться панике, соблюдать меры профилактики и – по возможности – оставаться дома.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что некоторые перевозчики отменили автобусные рейсы из Екатеринбурга в Челябинск.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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