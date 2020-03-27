В ГИБДД пообещали, что не будут закрывать дороги в Свердловской области

В управлении ГИБДД по Свердловской области опровергли информацию, которая стала распространяться в чатах и соцсетях о том, что якобы «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе перекрываются дороги». В частности, курсируют сообщения, что посты выставят на въезде в Екатеринбург со стороны Режевского и Серовского трактов.

«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог», – сказали в пресс-службе ведомства.

Там попросили жителей региона не поддаваться панике, соблюдать меры профилактики и – по возможности – оставаться дома.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что некоторые перевозчики отменили автобусные рейсы из Екатеринбурга в Челябинск.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

Последствия пожара с 7 погибшими: жители окрестных домов в ужасе, в офисе застройщика ЖК «Основа» обыски (ФОТО, ВИДЕО). / В мэрии ждут жалоб на работодателей, заставляющих людей работать на следующей неделе. / Два микрорайона Екатеринбурга останутся без воды во время пандемии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»