Более ста человек пожаловались на работодателей, которые проигнорировали «путинские каникулы»

Администрация Екатеринбурга, начиная с пятницы, получила 133 сообщения на горячую линию о работодателях, заставляющих сотрудников выходить на работу с 30 марта по 3 апреля.

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян, вся поступившая информация передана в Роспотребнадзор, который должен начать проверку.

Напомним, в конце прошлой недели оперативный штаб Екатеринбурга по профилактике распространения коронавируса решил открыть горячую линию для сообщений о нарушении указа президента о нерабочих днях. По телефону 304-12-18 екатеринбуржцы смогут рассказать о работодателях, которые в нарушение указа президента РФ Владимира Путина заставляют сотрудников выходить на работу с 30 марта по 3 апреля. Руководитель штаба, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, особо подчеркнул, что любой работник имеет право на объявленные выходные с полной оплатой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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