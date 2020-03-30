В мэрии опровергли слухи о закрытии метро

В ряде СМИ сегодня появилась информация о том, что в Екатеринбурге могут полностью закрыть метро – якобы такая мера поможет бороться с распространением коронавируса, а вопрос о закрытии метро будет решаться на заседании оперативного штаба. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» заявили, что вопрос о закрытии метро даже не ставился, это не обсуждается. Однако, по данным агентства, сегодня на собрании оперштаба на самом деле будет рассматриваться вопрос о новых ограничениях в городе.

Напомним, накануне Сергей Собянин объявил режим самоизоляции для всех находящихся в Москве, покидать квартиру разрешено в строго определенных случаях. Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил главам регионов проработать введение режима всеобщего карантина.

В ряде регионов на такие меры уже пошли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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