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Вторник, 31 марта 2020, 12:29 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за коронавируса в Рефтинском отложены выборы мэра

В связи с ужесточением мер по нераспространению коронавирусной инфекции сегодня в Рефтинском отменили очередное заседание местной думы, в повестке которого был только один вопрос – об избрании главы муниципального образования.

Как сообщается на сайте думы Рефтинского, до этого конкурсная комиссия выбрала для представления депутатам двух претендентов: заместителя главы Наталью Мельчакову, которая в последние месяцы часто исполняла обязанности главы Ирины Максимовой, полномочия которой скоро истекают, и управляющего МУП ПТ ЖКХ Дмитрия Васильева.

Когда теперь состоится заседание дума, пока никто не знают: в аппарате сообщают, что будут «держать в курсе» жителей Рефтинского.

Рефтинский, Евгения Вирачева

Рефтинский. Другие новости 31.03.20

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Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,