Покупатели в магазинах соблюдают дистанцию: на кассе, но не в залах (ФОТО)

В Екатеринбурге в большинстве супермаркетов подготовились к пандемии Covid-19, приклеив на полу у прикассовой зоны яркие линии. И люди стараются соблюдать расстояние. Правда, только до соседей спереди, но не сбоку. А в залах покупатели, даже несмотря на малочисленность, собираются у одних и тех же прилавков.

Согласно указу губернатора, с сегодняшнего дня в магазинах должна быть нанесена разметка, а сотрудники должны следить, чтобы в магазинах не было слишком много народу. «Карантинные» зоны у касс некоторые сети установили еще до выхода указа – например, в «Ленте» еще на прошлой неделе установили пластиковые экраны, ограждающие кассиров от покупателей.

Такие же экраны есть в «Магнитах».

К сегодняшнему дню «Мегамарт» повесил на кассы объявления с просьбой соблюдать дистанцию в 1,5 метра, на полу разместил ограничительные полосы. Кассиры в масках, но обсуждают, что эти средства индивидуальной защиты заканчиваются.

С учетом числа открытых касс и количества покупателей очереди у касс не выстраиваются, но «за черту» люди не переступают. А вот в самом торговом зале об изоляции и речи не идет, покупатели столпились около самых популярных витрин.

«Пятерочки» встречают покупателей цитатой из указа губернатора о соблюдении дистанции, прикассовую зону расчертили.

В «Перекрестках» также нанесли разметку, которую соблюдают многие, но не все, покупатели. И в этой же сети не позаботились о боковых интервалах, оставив работать смежные кассы.

Как рассказала одна из покупательниц, только половина персонала в масках. Народ в торговых залах есть, и там дистанцию, в отличие от прикассовой зоны, никто не соблюдает.

Впрочем, не все магазины решили сделать стоп-линии. Покупатель, побывавший в «Монетке», поделился, что из всех средств защиты там – только надпись о необходимости соблюдать дистанцию.

Также поступили в «Верном» и супермаркете «Яблоко».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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