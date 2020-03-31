Екатеринбуржцы продолжают гулять по городу, несмотря на ужесточение мер самоизоляции (ВИДЕО)

Сегодня вступил в силу указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об ужесточении мер самоизоляции. Документ предписывает жителям региона не покидать свои дома.

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы посмотреть, как горожане соблюдают ограничения. Среди пешеходов попались те, кто вышли только ради покупки продуктов или лекарств. Однако некоторые беззаботно гуляли по улицам с детьми, пользуясь тем, что неделя объявлена нерабочей. Подробности – в нашем видео.

Реакция людей на указ губернатора

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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