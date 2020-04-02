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Четверг, 2 апреля 2020, 11:37 мск

Новости Екатеринбург

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Губернатор: скоро к нам приедет китайское предприятие, выпускающее 5 млн масок в месяц

Губернатор Евгений Куйвашев обещал свердловчанам, что с медицинскими масками, которые сейчас так трудно достать, Среднему Уралу поможет Китай.

«Сейчас из Китая по железной дороге в Свердловскую область доставляют предприятие, которое сможет производить 5 млн медицинских масок в месяц», – пообещал губернатор в своем инстаграме. Планируется, что оно будет развернуто в Екатеринбурге на территории одного из крупных оптовых гипермаркетов уже в конце следующей недели.

Как уже писал «Новый День», месяц назад, наоборот, свердловчане скидывались на гуманитарную помощь Китаю. Ее набралось около 350 кг, но к тому времени, как местный «Красный Крест» собрался ее отправить по назначению (23 марта), ситуация в Китае уже несколько стабилизировалась, и было решено раздать собранные маски своим гражданам. К сожалению, история закончилась печально: медицинские маски, собранные для китайцев, в Екатеринбурге закончились очень быстро, что послужило причиной для недовольства граждан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.20

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