Оперштаб рассказал о состоянии здоровья больных коронавирусом в Екатеринбурге

По состоянию на сегодняшний день в Свердловской области коронавирусная инфекция нового типа диагностирована у 39 человек. Как рассказали в региональном оперштабе, 3 апреля из больницы выписали троих, таким образом, всего выздоровели 13 пациентов. Большинство проходящих лечение находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние троих медики оценивают как тяжелое, пятерых – средней тяжести.

За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай Covid-19 в 32 регионах, скончались четыре человека. В Свердловской области летальных случаев не было.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

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