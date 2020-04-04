В Свердловской области вылечились от коронавируса еще два человека

В Свердловской области выписали еще двух человек, излечившихся от коронавируса. Таким образом, выздоровели уже 15 человек.

Всего в регионе, по официальной информации на сегодняшнее утро, 40 подтвержденных случаев Covid-19. По данным регионального оперштаба, большинство пациентов чувствуют себя удовлетворительно, у трех пациентов состояние оценивается как тяжелое, еще у пятерых – средней тяжести. Во всех случаях речь идет либо о приехавших из-за рубежа, либо об их близких.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

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