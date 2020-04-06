Сборы благотворительных организаций упали на 80% – под угрозой жизни детей и существование самих фондов

Благотворительные организации, которые обычно сами помогают старикам и детям, сегодня оказались на грани закрытия. Сборы у фондов, которые зависели от частных пожертвований, упали на 80%. Работники говорят, что все сложнее помогать нуждающимся – не хватает средств. Помочь могут либо постоянные пожертвования от людей (подписки), либо гранты.

Кризис тормозит сборы на лечение больных детей

Благотворительных фондов и некоммерческих организаций в России огромное множество. Но кризис ударил по самым незащищенным – тем, кто собирает деньги на лечение тяжелобольных детей. Как правило, такие фонды редко получают гранты, и их существование зависит от пожертвований частных лиц и предприятий. А сегодня такие вливания практически прекратились.

Как рассказала РИА «Новый День» пиар-специалист омского благотворительного центра «Радуга» Дарья Гурнович, сегодня уровень пожертвований сократился на 83%. А ведь это – жизни маленьких детей. В том числе, центр «Радуга» помог в начале 2020 года собрать 160 миллионов рублей на спасительный укол Ане Новожиловой. Теперь фонд сам уже не просит, а кричит о помощи.

«Уровень пожертвований упал на 83%. В первую очередь прекратились поступления от организаций. Их сейчас просто нет. Обычные люди помогают, но, конечно, намного меньше.

Каждый день нам звонят мамы тяжелобольных детей: «Вы могли бы дать нам оборудование? Нужен кислородный концентратор». Но нам нечего ответить. Потому что мы раздали все, что было, все запасы оборудования для срочных случаев. А на приобретение нового у нас просто нет средств, – рассказала Дарья Гурнович. – Если НКО перестанут существовать, всех адресатов помощи – детей, животных, больных – станет больше. И что тогда будут делать люди?»

Руководитель «Радуги» Валерий Евстигнеев выпустил обращение, в котором признается: он не знает, что будет завтра и даже сегодня. «...За 23 года работы мы помогли 20 573 детям. Сейчас весь мир твердит о поддержке друг друга. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы эта цифра не остановилась», – говорит он.

Пока «Радуга» собирается распускать штат сотрудников. Но никто не знает, что будет дальше.

Екатеринбургский фонд «Мы вместе», который тоже занимается помощью тяжелобольным детям, например, помогает в сборах средств на укол за 160 миллионов Лизе Краюхиной, тоже испытывает трудности. Сборы замедлились, а проводить благотворительные ярмарки пока нельзя – в Екатеринбурге сейчас запрещены массовые мероприятия.

«У нас фонд, который занимается только сборами средств на лечение тяжелобольных детей – детей с онкологией, генетическими заболеваниями. И мы существуем только на благотворительные пожертвования. Если они будут сокращаться, то и помочь детям мы не сможем, – рассказала «Новому Дню» директор фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. – У нас основная масса поступлений была от малого и среднего бизнеса и, конечно, в нынешней ситуации, когда бизнес и сам закрывается, мы ощущаем сокращения. И думаю, что это только начало. С тревогой думаю о тех сборах, которые только будут открыты».

Пока в более выигрышном положении те НКО, которые существовали за счет грантов и вливаний от крупных партнеров. Например, екатеринбургский фонд «Дорогами добра» рассказал, что хоть и испытывает сложности, готов даже помогать коллегам, которые оказались в трудной ситуации.

«В последние 10 лет все некоммерческие организации в России активно настраивали на то, что нужно заниматься сбором частных средств – чтобы эти фонды составляли 80%, а гранты – только 20%. И, к слову, прошлые 10 лет это была правильная, рабочая стратегия: ведь лучше иметь 3 тысячи постоянных частных лиц, которые помогают, тогда незаметно будет, если один или десять уйдут. Чем иметь трех крупных спонсоров, где уход каждого – угроза. Но сегодня кризис ударил как раз по тем, кто развивался по этой схеме, – рассказал руководитель добровольческого движения «Дорогами добра» в Екатеринбурге Валерий Басай. – У нас же структура почти обратная: 70-80% – это грантовое финансирование и финансирование от партнеров. Конечно, нас тоже затронул кризис. Это видно даже по волонтерам – те, кто раньше помогал, сегодня сами нуждаются в помощи. Но мы, в свою очередь, готовы чем-то помогать коллегам. Может, методически, либо другим способом».

Что и кто может помочь?

Некоммерческие организации России уже написали письмо в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина. В нем они просят оказать всестороннюю поддержку – разрешить не платить за аренду государственных и муниципальных помещений, отложить страховые взносы и прочее. Но ответа пока не последовало. Поэтому НКО обращаются к простым людям.

«Сейчас мы говорим людям про ежемесячную подписку, только она сможет помочь нам выжить, и дети не останутся без помощи. Лучше помогать по 30 рублей каждый месяц, чем 1 000 рублей в год, к примеру. Это поможет нам оказать своевременную и быструю помощь детям, ведь мы будем знать, на какую сумму можно рассчитывать каждый месяц. И такие маленькие суммы незаметны для людей, они комфортны для каждого, а значит, человек охотнее будет помогать, – рассказала представитель центра «Радуга» Дарья Гурнович. – У нас центр, адресная помощь, а значит, человек сам выбирает, какому ребенку он хочет помочь. Денежные средства с ежемесячных подписок направляются на самых срочных детей, проекты или оборудование. На данный момент нам нужно закупить кислородные концентраторы для детей. Мы тоже готовимся к переполненным больницам».

Фонд «Мы вместе» и Православная служба милосердия в Екатеринбурге также просят всех своих помощников подписаться на постоянную помощь. Сегодня это единственный механизм, который может поддержать благотворительные фонды.

«Если раз в месяц с баланса вашего мобильного телефона или банковской карты будут списываться 50 или 100 рублей, мы сможем планировать дальнейшую работу службы и оказание помощи нуждающимся. Выбирать большую сумму рискованно, есть соблазн отписаться в дальнейшем. Поэтому помогать лучше понемногу, но постоянно», – просят в службе милосердия.

«В наше время фраза «важен каждый рубль» приобретает невероятное значение. Такие подписки за небольшие суммы позволят нам ощущать хоть какую-то стабильность», – отметила директор фонда «Мы вместе» Ирина Луговых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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