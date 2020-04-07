Четыре человека в тяжелом состоянии, еще четыре средней тяжести – врачи о пациентах с Covid-19

В Свердловской области состояние четверых пациентов, у которых диагностировали коронавирус, врачи оценивают как тяжелое, еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.
Как уже сообщалось, за последние сутки в регионе зарегистрировано семь новых случаев Covid-19, всего за время пандемии выявлен 51 больной.
«Выздоровело и выписано (за сутки) еще 3 человека. Всего врачи вылечили 25 уральцев (за весь период)», – сообщили в региональном оперштабе.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 07.04.20
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