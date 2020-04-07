российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 апреля 2020, 11:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Четыре человека в тяжелом состоянии, еще четыре средней тяжести – врачи о пациентах с Covid-19

В Свердловской области состояние четверых пациентов, у которых диагностировали коронавирус, врачи оценивают как тяжелое, еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

Как уже сообщалось, за последние сутки в регионе зарегистрировано семь новых случаев Covid-19, всего за время пандемии выявлен 51 больной.

«Выздоровело и выписано (за сутки) еще 3 человека. Всего врачи вылечили 25 уральцев (за весь период)», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

В Свердловской области семь новых случаев коронавируса. / Похитителю арбитражного управляющего продлили арест. / Екатеринбургские депутаты проведут три заседания в условиях карантина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Приморье отложили запуск системы карантинных СМС-пропусков

Предпринимателей Екатеринбурга до 1 ноября освободят от уплаты аренды и земельного налога

В Югре рекорд – за сутки у 19 человек подвердился COVID-19

В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

Австралийские ученые нашли убивающее коронавирус лекарство

В Сербии спад эпидемии коронавируса возможен к концу апреля

Екатеринбургские депутаты проведут три заседания в условиях карантина

РЖД перейдут на новый принцип рассадки пассажиров в поездах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,