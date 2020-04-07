По поручению Путина на Среднем Урале развернуто еще 919 коек для больных Covid-2019

По поручению президента РФ Владимира Путина к 3 апреля в Свердловской области развернули 919 дополнительных мест в стационарах для больных с коронавирусной инфекцией, новые койки установлены в четырех медицинских учреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпреда президента по УрФО, 250 инфекционных коек поступили в МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24», там проведены работы по прокладке дополнительной кислородной подводки, а также по обустройству шлюза на вход и на выход. В настоящее время в регионе продолжается работа по развертыванию дополнительных мест.

В ходе совещания, которое провел заместитель полпреда Александр Калиберда, чиновник обратил внимание органов исполнительной власти Свердловской области на необходимость обеспечения больниц средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ и иным необходимым оборудованием, а также в кратчайшие сроки завершить работы по монтажу кислородной подводки, созданию запасов противовирусных препаратов. Особое внимание необходимо уделить медицинским кадрам.

В работе совещания приняли участие и.о. прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, замгубернатора Павел Креков, руководитель ТО Росздравнадзора Оксана Федосеева, руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Александр Калиберда подчеркнул, что деятельность областных органов власти по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией остается на постоянном контроле полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Напомним, сегодня оперативный штаб Свердловской области рассказал о распространении коронавируса в регионе. Среди свердловчан с подтвержденным диагнозом, которые в настоящее время проходят лечение, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила. Всего в Свердловской области вирус был лабораторно подтвержден у 51 человека, за последние сутки – у семи жителей региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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