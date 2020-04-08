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Среда, 8 апреля 2020, 13:47 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге частная лаборатория будет делать тесты на коронавирус

В Екатеринбурге с 10 апреля лаборатория «Ситилаб» будет делать тесты на коронавирус. Сдать платный анализ могут только те, у кого нет симптомов ОРВИ.

Исследование будут проводить в филиале «Ситилаба» на ул. Машиностроителей, 18. Записываться можно круглосуточно, но медцентр работать будет с 7:30 до 14:00. На каждого пациента отводится 15 минут. Стоимость исследования – 1 200 рублей, еще 690 рублей стоит взятие биоматериала (мазок из ротоглотки). Срок выполнения исследования – 2 дня.

Ранее в Екатеринбурге лаборатория «Хеликс» делала исследования на вирус для всех желающих. Но через несколько дней работы медцентр перестал проводить тестирование.

Екатеринбург, Елена Иванова

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