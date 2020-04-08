Масок не хватает, а Китай установил такую цену – власти объяснили, почему закупили партию масок по 35 рублей за штуку

Медучреждениям Свердловской области требуется 7 миллионов одноразовых масок в месяц. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперштабе региона по борьбе с коронавирусом. При этом на Среднем Урале работают два предприятия по производству таких средств защиты – «Здравмедтех» и «Пластик-М». Но их мощностей недостаточно, чтобы закрыть потребность уральских медиков. «При максимальной загрузке производственная мощность обоих предприятий позволяет выпускать 45 тысяч масок в сутки», – сообщили в оперштабе.

Там также уточнили, что маски нужны работникам торговых сетей, сотрудникам правоохранительных органов и предприятий, которые не остановили производство. Но даже с учетом того, что в регионе наладили производство около 70 тысяч многоразовых масок (этим занимается 41 предприятие), этого все равно недостаточно. Поэтому облбюджет закупил маски у московской компании «Дельрус» по 35 рублей 10 копеек за штуку.

«На федеральном уровне Минпромторгом РФ был проработан вопрос доставки партии одноразовых масок в Россию с учетом стоимости товара. В рамках квоты всем регионам РФ было предложено закупить недостающий объем масок по конкретной, установленной в рамках переговоров между Россией и Китаем, цене», – объяснили «Новому Дню» в оперштабе.

Напомним, речь идет о закупке на 68 млн рублей. Министерство общественной безопасности Свердловской области покупает у компании «Дельрус» 4 150 костюмов на общую сумму 5,8 млн рублей, 24 тысячи перчаток на сумму 61 тыс. 920 рублей и 1,77 млн масок на сумму 62,127 млн рублей. При этом цена одного костюма – 1 418 рублей, одной пары перчаток – 2,58 рубля, а одной маски – 35,1 рубля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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