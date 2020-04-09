Уральцы на самоизоляции ушли в интернет – ищут фильмы и новости о пандемии

В Свердловской области с началом самоизоляции трафик интернет-провайдеров вырос на 18%, а в некоторых городах до 25%. А заявок на подключение стало больше почти на 20%.

Как заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, провайдеры справляются с нагрузкой, серьезных сбоев зафиксировано не было. По его словам, 98% области покрытыо интернет-связью, основной вопрос, который решался, – как обеспечить доступ в сеть для школьников.

Гущин отметил, что у детей из 250 школ не было интернета, проблема решается, на сегодняшний день без сети остаются 14 школ и до конца недели с этим должны разобраться. Но в части небольших населенных пунктов интернета нет по-прежнему. «Есть программа по устранению цифрового неравенства, это непростая история и в один день не решить, планируем до конца года», – прокомментировал чиновник. Он отметил, что большую нагрузку на сети дало дистанционное обучение.

То, что в период самоизоляции популярными стали образовательные сервисы (в том числе для школьников) подтвердил директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» в Екатеринбурге и Свердловской области Иван Пичугин. В «Ростелекоме» фиксируют, что интересы пользователей, судя по их запросам и комментариям, чаще всего связаны с образованием, люди также ищут фильмы и другой развлекательный контент, информацию о вирусе и мониторят все, что связано с онлайн-торговлей: доставку еды, приобретение товаров и услуг. В период самоизоляции у провайдера в два раза увеличилось число заявок на подключение телевидения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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