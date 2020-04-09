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Четверг, 9 апреля 2020, 12:27 мск

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Заксо поддержало отказ от диспансеризации из-за коронавируса

Депутаты заксобрания согласовали поправки в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, чтобы перераспределить средства с финансирования профосмотров на выявление и лечение коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом по этой теме выступил глава областного минздрава Андрей Цветков. Он рассказал, что средства, предусмотренные в настоящее время на обеспечение профосмотров и диспансеризации, будут включены (на период приостановления их проведения) в подушевое финансирование медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Подушевое финансирование каждого медучреждения на борьбу с коронавирусом будет увеличено на 61 рубль. Депутаты проголосовали за изменения без единого вопроса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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