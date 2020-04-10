Журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в екатеринбургской городской думе начали тестировать депутатов ЕГД на коронавирус. Информацию об этом анонсировали в самой думе вчера, некоторые народные избранники предлагали пойти дальше – и тестировать еще и журналистов, которые освещают работу органов местного самоуправления и также вынуждены периодически находиться в одном здании с депутатами и чиновниками (гордума Екатеринбурга располагается в одном здании с мэрией).

Журналистов не пустили в гордуму

Однако в пятницу утром что-то пошло не так. Журналистов нескольких изданий, включая «Джастмедиа», ЕАН, «Новый День» и некоторых других, заставили спуститься с «думского» этажа вниз, а после выставили из ратуши вовсе. Не представившийся мужчина, который, по всей видимости, работает в местной охране, в грубой форме заявил, что здание на карантине, а те, у кого нет спецпропуска, должны его немедленно покинуть. Интересный нюанс – пресс-секретарь гордумы Дмитрий Егоркин помогал чоповцам выставлять журналистов за дверь.

Не лишним будет напомнить, что в указе президента России Владимира Путина работа средств массовой информации определена отдельно – СМИ работают, несмотря на объявленные ограничительные меры, имеют право свободно передвигаться по улице, и так далее.

Спикер думы Игорь Володин пояснил журналистам по телефону, что ему неинтересно, чтобы тестирование депутатов попало в СМИ, что «депутаты обратились к городу» за тем, чтобы бюджет профинансировал тестирование народных избранников, а также то, что допуск прессы обязана была обеспечить администрация Екатеринбурга. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, в свою очередь, пояснила, что в здании администрации города действительно введен карантин, посетителей не пускают вот уже три недели. Пропустить СМИ должен был человек, который помогал выставлять журналистов из здания, – пресс-секретарь Дмитрий Егоркин. «Дума точно так же работает в здании и к ним точно также приходят посетители. Обеспечить допуск СМИ должен был пресс-секретарь гордумы», – отметила она.

По каким причинам господин Егоркин решил выполнять функции сотрудника ЧОП, а не свои прямые обязанности, неизвестно. Он отключил сотовый телефон.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Влад Тринько, Антон Отман

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