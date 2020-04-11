Полиция перешла на усиленный режим работы: будут патрулировать места скопления граждан и штрафовать

В эти выходные сотрудники полиции будут патрулировать места массовых скоплений граждан. Правоохранители напомнят гражданам, которые находятся за пределами своих домов без уважительной причины, о соблюдении режима самоизоляции. Об этом говорится в телеграмме, подписанной начальником ГУ МВД России по Свердловской области Александром Мешковым и направленной в подразделения органов внутренних дел. В документе также сказано, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции граждан могут привлечь к административной ответственности.

На Урале установилась теплая погода, и, по всей видимости, людей на улицах, в лесопарках, прогулочных зонах прибавится, несмотря на режим самоизоляции. Кроме того, у православных в эти выходные праздник – Вербное Воскресенье, во время которого люди могут массово направиться в храмы. На вопрос агентства «Новый День» будут ли полицейские дежурить возле храмов, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых дал следующий комментарий.

«Органы внутренних дел Свердловского гарнизона полиции в ежесуточном режиме проводят комплекс разъяснительно-профилактических мероприятий с населением в с целью снижения рисков заражения опасным коронавирусом. И эти выходные (11 и 12 апреля) не исключение. Эта работа проводится в тесном взаимодействиями с добровольными помощниками, в том числе с представителями казачества. При обязательном соблюдении личным составом полиции мер безопасности: то есть, наличие масок обязательно. Без них на патрулирование личный состав не поступает, – сказал Горелых «Новому Дню». – Что касается административных штрафов, органы внутренних дел кроме профилактической деятельности имеют полномочия составить необходимые документы и направить их в министерство общественной безопасности Свердловской области, представители которого и будут решать вопрос о принятии мер реагирования по каждому конкретному случаю, с направлением при необходимости административных протоколов мировым судьям», – добавил он.

Вместе с тем, как стало известно агентству, епархиальным архиереям Екатеринбургской митрополии было направлено письмо за подписью Митрополита Кирилла, где говорилось о том, что губернатором региона подписан закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Далее в письме содержится просьба сообщать «О всех без исключения случаях незаконного взимания штрафов, а также составления протоколов на клириков и мирян, следующих на богослужение». информацию обо всех инцидентах с указанием места времени и данных пострадавшего нужно передавать в канцелярию, а для оперативного реагирования обращаться к секретарю Екатеринбургской митрополии.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 11.04.20

Ограничить командировки и разобщить работников – предприятия должны принять спецмеры для борьбы с распространением коронавируса. / «Ростелеком» не выставил счета за свои услуги из-за коронавируса. / ЦБ недоволен тем, как банки реализуют программу по нулевым кредитам для малого бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»