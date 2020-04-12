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Воскресенье, 12 апреля 2020, 13:59 мск

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«Хором теперь не спеть», – ансамбль ЦВО выпустил клип о коронавирусе (ВИДЕО)

Кадр с видео ансамбля песни и пляски ЦВО

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа сегодня презентовал песню и клип о коронавирусе. Видео появилось в официальном паблике Минобороны России.

В композиции артисты упомянули, что из-за режима самоизоляции они не могут выступать перед своими зрителями, а также петь хором. Сама песня посвящена борьбе жителей России с Covid-19.

Видео с певцами было записано в Окружном доме офицеров, а танцевальные эпизоды артисты записали, находясь дома на самоизоляции.

«В творческом видеоочерке, включающем в себя вокальные и танцевальные эпизоды, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО призывают граждан соблюдать простейшие правила безопасности и не унывать, сидя дома на самоизоляции. В основе клипа – песня Александра Розенбаума «Музыкантский спецназ»,– говорится в описании видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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