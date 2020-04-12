«Хором теперь не спеть», – ансамбль ЦВО выпустил клип о коронавирусе (ВИДЕО)

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа сегодня презентовал песню и клип о коронавирусе. Видео появилось в официальном паблике Минобороны России.
В композиции артисты упомянули, что из-за режима самоизоляции они не могут выступать перед своими зрителями, а также петь хором. Сама песня посвящена борьбе жителей России с Covid-19.
Видео с певцами было записано в Окружном доме офицеров, а танцевальные эпизоды артисты записали, находясь дома на самоизоляции.
«В творческом видеоочерке, включающем в себя вокальные и танцевальные эпизоды, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО призывают граждан соблюдать простейшие правила безопасности и не унывать, сидя дома на самоизоляции. В основе клипа – песня Александра Розенбаума «Музыкантский спецназ»,– говорится в описании видео.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Екатеринбург. Другие новости 12.04.20
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