Фитнес-клубы просят у Куйвашева постепенно снять ограничительные меры

Уральское отделение Ассоциации операторов фитнес-индустрии написало письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Текст заявления опубликовал председатель уральского отделения Антон Гиренко-Коцуба у себя в фейсбуке.

Первым пунктом представители отрасли просят у Куйвашева подписать указ, который признает распространение коронавирусной инфекции «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой силы». «В настоящее время действует аналогичный указ мэра Москвы № 21-М от 16.03.2020г., в пункте 13 которого это предусмотрено. Это позволит нам более действенно договариваться с арендодателями, которые крайне неохотно идут на уступки. А ведь существенную долю расходов фитнес-клубов составляет аренда (в разных клубах она колеблется от 30 до 50% от выручки). Платить аренду в сложившейся ситуации мы просто не в состоянии, так как клубы закрыты и никакой выручки попросту нет», – сказано в письме.

Второй пункт более обширный и предполагает постепенное снятие ограничительных мер. «Рано или поздно динамика количества выявленных случаев достигнет пика и пойдет на спад. Возможно, это произойдет в течение ближайших двух недель. Мы предлагаем уже сейчас провести необходимые консультации с профильными ведомствами на предмет постепенного снятия ограничительных мер, чтобы мы могли провести соответствующую подготовку фитнес-клубов и сотрудников к открытию», – говорится в обращении.

Представители фитнес-индустрии полагают, что можно открыть центры, но с ограничениями. «Установление максимального единовременного количества занимающихся в одном помещении, исходя из занимаемой площади фитнес-клуба; измерение температуры всех сотрудников и клиентов; санитарная обработка всех поверхностей, используемых посетителями, каждые два часа; обязательное ношение защитных масок сотрудниками и прочее. Для этого мы готовы принять участие в деятельности рабочей группы, которая сможет определить эти условия», – сказано в документе.

Под ним, кроме самого Гиренко-Коцубы, который является основателем сети Powerhouse Gym, подписались учредитель Bright Fit Алексей Романов, владелец сети Sport-Tema Виталий Казаков, директор фитнес-клуба «Камелот» Елена Чепикова, директор сети «Данс-Холл» Екатерина Жданова, директор City Fitness Даниил Камнев, управляющая Aversfit Юлия Махова, управляющий фитнес-клубов Extreme fitness athletics, Reforma, Athletica и «Ратиборец» Владимир Николаев и директор Gymhall Михаил Яшанькин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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