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Вторник, 14 апреля 2020, 11:44 мск

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На Среднем Урале выявили еще восемь случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявили еще восемь случаев коронавируса, всего диагноз подтвержден у 93 человек. По данным регионального оперштаба, заболели жители Екатеринбурга, Полевского, Верхней Пышмы и Красноуфимска.

«Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, восьми человек – средней тяжести. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе.

«Новый День» уже сообщал, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Серове.

По России за сутки вирус обнаружили у 2 774 человек, по-прежнему большинство случаев заражения фиксируется в Москве – 1 489.

Екатеринбург, Елена Иванова

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