На Урале оштрафовали нарушителя самоизоляции, который вернулся из зарубежной командировки

В Березовском мировой судья оштрафовал мужчину, который вернулся из командировки в Казахстан и отказался соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Из командировки уралец вернулся 21 марта, он сдал первые анализы на коронавирус, но уже через неделю уехал с семьей в Новолялинский район, предупредив участкового по смс. Таким образом, двухнедельную самоизоляцию он нарушил, и сам факт мужчина не отрицал, объяснив поездку тем, что дома было скучно, а в поселке есть чем заняться. Уральца признали виновным по по ч.1 ст 19.4 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 900 рублей. Это почти максимальная санкция, за такое административное правонарушение могут сделать предупреждение или оштрафовать до тысячи рублей.

Однако с 1 апреля вступили в силу поправки в КоАП, за нарушение 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) наказание куда серьезнее: от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение в период карантина и от 150 до 300 тысяч рублей, если в случае нарушения кто-то заразился.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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