Салоны красоты открыли запись на следующую неделю

Салоны красоты в Екатеринбурге открыли запись на конец апреля и начало мая. Самая ранняя дата, на которую можно попасть к мастерам по маникюру, оформлению бровей, колористам и другим специалистам бьюти-сферы, – 20 апреля. Это связано с тем, что указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в последней редакции установил временные ограничения на работу в том числе салонов красоты до 20 апреля.

Отметим, многие самозанятые маникюристы, бровисты, специалисты по эпиляции и т.д. принимают клиентов и сейчас. «Я предупредила клиенток, что их могут оштрафовать на улице. Не принимаю тех, кто добирается общественным транспортом, – только пешком, на машине или на такси. У каждой меряю температуру бесконтактным термометром. Я и так работают в маске и перчатках всегда. Сейчас дополнительно клиентам выдаю. В принципе, все меры предосторожности и так соблюдаю – карантин или не карантин, протираю поверхности дезраствором, вечером после смены влажная уборка. Дополнительно поставила аппарат для дезинфекции воздуха», – рассказала «Новому Дню» мастер по маникюру Анна.

На прошлой неделе салоны красоты получили разрешение работать в Москве, но из-за высоких темпов распространения коронавируса решение мэра Москвы Сергея Собянина было пересмотрено. В Екатеринбурге и Свердловской области указом губернатора Куйвашева разрешено работать только парикмахерским. Причем только стричь – например, покрасить волосы или сделать уходовую процедуру нельзя. Об этом глава региона писал в своем инстаграме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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