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Вторник, 14 апреля 2020, 17:37 мск

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Свердловские власти разрабатывают систему электронного контроля за передвижением граждан

Свердловские власти вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов рассматривают вопрос о внедрении электронной системы слежения за гражданами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Прорабатывается вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан. На улицах увеличилось количество патрулей. Появились первые оштрафованные. Но наша задача – не наказать, а предупредить», – сказал Павел Креков, признав, что речь не идет «о московских масштабах».

В Москве и Подмосковье уже началось оформление цифровых пропусков для передвижения по городу – они начнут действовать с 15 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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