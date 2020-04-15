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Среда, 15 апреля 2020, 10:35 мск

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«Почта России» срочно набирает дополнительных сотрудников

В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания готова трудоустроить более 5 тысяч человек по всей стране, из них 300 вакансий открыты в Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в свердловском филиале ПР, за две недели апреля уже были трудоустроены 170 человек, это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом месяце.

Большую часть новых сотрудников почта ищет в крупных городах – миллионниках на должности курьеров и почтальонов. Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Сколько будут в среднем платить, например, курьерам, обещали уточнить позже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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