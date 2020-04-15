Российские ученые просят крови переболевших коронавирусом – она нужна для разработки тестов на антитела

Российские ученые разрабатывают тесты на коронавирус – но не те, что показывают, что вирус находится сейчас в организме, то есть человек болен, а те, что определяют антитела к Covid-19, – то есть находят тех, кто уже переболел, иногда даже не зная об этом. О том, что такая работа ведется, сотрудниками Института молекулярной биологии РАН и их коллегами Гематологического центра Минздрава, рассказал Григорий Ефимов из компании «Генетико».

«Наш тест помогает ответить на очень важный вопрос: болел ли человек Covid-19 – у таких пациентов в крови будет много антител, специфичных к вирусу. Тесты, которыми сейчас пользуются врачи, позволяют находить зараженных людей, но не переболевших. Кроме того, серологический тест полезен и для терапии. Во-первых, от уровня антител в крови во время болезни может зависеть тактика лечения. Во-вторых, плазма крови выздоровевших пациентов с высоким уровнем противовирусных антител может быть использована как лекарство для тяжелых больных», – рассказал Григорий Ефимов.

Однако ученным требуется сделать еще несколько шагов, чтобы выйти на этап массового применения. Первое – изучить специфичность и чувствительность этого теста (процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов), а при необходимости модифицировать тест так, чтобы повысить чувствительность и специфичность. Второе – наладить масштабное производство вирусного белка и готовых диагностических тестов. Третье – зарегистрировать тест для клинической диагностики. И для первого пункта требуется помощь тех, кто уже переболел коронавирусом нового типа и выздоровел. Вернее, их кровь – в ней есть антитела к Covid-19. Как сообщил «Новому Дню» Григорий Ефимов, они могут связаться с учеными, отправив письмо на электронный адрес covid_donor@blood.ru.

Напомним, на этой неделе вице-преьмер России Татьяна Голикова сообщила, что на базе новосибирского «Вектора» разработана тест-система, которая также позволяет находить антитела к коронавирусу из Китая и которая может начать применяться со дня на день.

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