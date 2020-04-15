Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за нарушение карантина – она сходила в магазин за продуктами

В Екатеринбурге на 500 рублей оштрафовали местную жительницу, которая после контакта с человеком с подозрением на COVID-19 должна была находиться на карантине дома, но женщина пошла в магазин. Сумма штрафа составит 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, мировой судья признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Жительницы Екатеринбурга Светлана контактировала с человеком, у которого было подозрение на коронавирус. 30 марта женщина получила сообщение от специалистов Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима изоляции. В копии постановления, которое женщине выслали в мессенджере, говорилось, что она должна проходить обязательный ежедневный медицинский осмотр, не покидать свое жилище, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, а также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим сроком на 14 календарных дней. Но уже через день, 1 апреля, Светлана отправилась в магазин за продуктами.

«Сотрудником отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Екатеринбургу по обстоятельствам правонарушения был составлен протокол. В своем объяснении Светлана указала, что проживает одна, поэтому по мере надобности она сама ходила в магазин за продуктами. При этом она не воспользовалась социальной поддержкой по доставке изолированным лицам продуктов питания, не попросила родственников о покупке необходимых товаров и доставке их до двери квартиры», – рассказали в пресс-службе областного суда.

Штраф, который назначили Светлане, составляет всего 500 рублей. Рассмотрение дела прошло без участия привлекаемого лица, так как женщина плохо себя чувствует, и у нее поднялась температура.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

В ГИБДД назвали причину большинства ДТП – это «дикие» пешеходы. / Надо поднимать цены, но у населения нет денег: аграрии и молочники просят государство помочь людям. / Екатеринбуржец прописал у себя 111 иностранцев и заработал 200 тысяч штрафа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»