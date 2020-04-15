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Среда, 15 апреля 2020, 15:44 мск

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На этой неделе «Уральские авиалинии» вывезут из Бангкока 200 свердловчан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезет из Бангкока 200 жителей Екатеринбурга и Свердловской области, которые раньше не смогли вернуться в страну из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, вылет рейса U6-3782 по маршруту Бангкок – Екатеринбург запланирован в субботу, 18 апреля, в 15:40, прибытие в Екатеринбург ожидается в воскресенье, 19 апреля, в 00:55 по местному времени.

Организация эвакуационного рейса проводится по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора Свердловской области.

Напомним, ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», как ожидается, привезут россиян из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани, говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

На вопрос, как будет организовано медицинское наблюдение за вернувшимися свердловчанами, в обсервации или на дому, в оперштабе «Новому Дню» пока не ответили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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