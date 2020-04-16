Облсуд оставил гендиректора «Титановой долины» в СИЗО

Апелляционная жалоба на продление ареста гендиректору Артемию Кызласову осталась без удовлетворения – он останется под стражей до 17 июля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял облсуд. Напомним, ранее он пытался обжаловать свой арест в Ленинском райсуде 9 апреля, но вердикт был тот же. Сегодня же облсуд рассмотрит жалобу на продление меры пресечения бывшему замминистра экономики Михаилу Шилиманову.

Напомним, Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Его задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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