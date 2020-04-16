Замгубернатора анонсировал обсервацию и самоизоляцию в отношении москвичей

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, как будет соблюдаться указ губернатора об изоляции приехавших на Урал москвичей и петербуржцев, а также свердловчан, которые приехали оттуда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Креков заявил на брифинге: «Основное направление нашей деятельности – минимизировать риски, которые приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Завтра проведем совещание по реализации указа губернатора, – сказал он. – Нужно исключать всякие командировки в эти регионы. Люди, приехавшие оттуда, будут изолированы либо в условиях гостиницы, либо в домашних условиях. Если нет ни той, ни другой возможности, то они будут изолированы в обсерваторы».

Он добавил, что на всех станциях, где ходят московские поезда, будут установлены спецпосты, то же – в аэропорту Кольцово. Там также будут работать с приезжими из «опасных» регионов и отправлять на изоляцию. Он также добавил, что закрывать авиасообщение между Екатеринбургом и Москвой область не имеет права, но принять меры безопасности она имеет право и сделает это.

Павел Креков добавил, что региональные власти не могут прекратить авиасообщение с Москвой и другими опасными регионами – это прерогатива Росавиации. Поэтому принято решение о строгой изоляции. Список регионов, которые по мнению свердловских властей являются неблагополучными по коронавирусной инфекции, может быть расширен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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