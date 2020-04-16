Бывший замминистра Шилиманов пока повторяет судьбу Кызласова

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов останется в СИЗО, так же, как и другой фигурант дела «Титановой долины» – ее гендиректор Артемий Кызласов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», апелляционная жалоба Шилиманова на продление ареста осталась без изменений – он останется под стражей до 17 июля, как и Кызласов. Напомним, ранее они оба пытались обжаловать свой арест в Ленинском райсуде 9 апреля, но вердикт был тот же. По версии следствия, Шилиманов был посредником при передаче Кызласову взятки.

Между тем власти считают, что сама «Титановая долина» от уголовного дела на ее директора не пострадает. Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что вся эта тема с Кызласовым «резонансная и неприятная», но заявил, что ОЭЗ продолжает работать, есть человек, который исполняет обязанности гендиректора и решает все необходимые задачи. Что касается арестованного топ-менеджера, то Бидонько сказал, что следственные действия идут, а степень вины Кызласова определит суд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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