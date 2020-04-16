Врачам Екатеринбурга, которые борются с коронавирусом, разрешат жить в отелях

Врачи тех больниц, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, смогут временно жить в отелях Екатеринбурга. Власти уже договорились с несколькими гостиницами. Медикам, которые не хотят после смен возвращаться домой, нужно будет написать заявление.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он не уточнил, где именно предлагается жить врачам, и есть ли уже желающие.

Сегодня министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, что в регионе уже больше одного заболевшего медицинского работника – однако точную цифру по каким-то причинам чиновник назвать не захотел. Более того, он сказал, что лишь один из них заразился на работе.

«Основная масса инфицированных связана с тем, что наши медработники ездили за рубеж, контактировали с больными родственниками и соседями – несколько человек находятся под медицинским наблюдением сегодня. К счастью, в тяжелом состоянии нет, все в удовлетворительном состоянии», – заявил на брифинге Цветков.

Добавим, что сегодня аналогичное постановление о размещении врачей в гостиницах подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Там решено оплачивать проживание врачей в отелях за счет городского бюджета. Сегодня в гостиницах уже живет около 500 врачей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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