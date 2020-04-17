Первоуральск ввел систему мониторинга на въезд и выезд из города

Первоуральск первым из свердловских городов ввел информационную систему «Въезд-выезд». Горожан просят заполнить специальную форму, если они собираются покинуть город или наоборот вернуться. В ней нужно указать персональные данные и способ передвижения. Пока мера носит рекомендательный характер.

Сообщение о введении информационной системы появилось на официальном сайте мэрии Первоуральска.

«Внимание граждан, выезжающих за пределы городского округа Первоуральск и въезжающих на территорию городского округа Первоуральск для осуществления трудовой деятельности!!! В целях мониторинга эпидемиологической обстановки, а также своевременного принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Администрация городского округа Первоуральск уведомляет о введении информационной системы «Въезд-выезд». Все граждане, выезжающие за пределы города Первоуральска и въезжающие в город, могут предварительно занести сведения о себе в соответствующую информационную систему», – говорится в сообщении.

В форме на сайте мэрии нужно указать фамилию, имя, отчество, год рождения, а также способ передвижения – личный автомобиль, автобус, либо поезд. В мэрии поясняют, что мера носит рекомендательный характер и заполнять эту анкету пока не обязательно.

Жители Первоуральска говорят, что на въезде и выезде из города никто не тормозит ни машины, ни автобусы и не спрашивает, с какой целью и куда человек направляется. Никаких бумажных вариантов формы на въезд и выезд заполнять тоже не надо.

Первоуральск, Анастасия Истомина

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