Установлены попутчики больной коронавирусом, ехавшей в междугороднем автобусе

После того, как было официально сообщено о первом случае коронавируса в Нижнесергинском районе, местный оперштаб начал разыскивать пассажиров автобуса Екатеринбург – Арти, в котором, предположительно, передвигалась заболевшая женщина. Этот автобус проходит почти по всей территории Нижнесергинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперштабе, в таких случаях Роспотребнадзор по существующим регламентам устанавливает контакты ближнего и дальнего кругов пациентов с Covid-19. Для этого применяются различные механизмы, в том числе во взаимодействии с местными оперативными штабами. «Что касается автобусного рейса Екатеринбург – Арти, то, по данным местного оперштаба, пассажиры его установлены, они получили предписания санитарных врачей об изоляции. У всех взяты анализы», – рассказали в штабе.

Напомним, в пятницу, 18 апреля, врачи подтвердили диагноз «коронавирус нового типа» еще у 11 жителей Свердловской области. Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга, Заречного, Серова, Красноуфимского и – впервые – Белоярского и Нижнесергинского районов.

Екатеринбург, Арти, Нижние Серги, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Арти, Нижние Серги. Другие новости 20.04.20

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