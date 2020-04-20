В Свердловской области коронавирус выявили у 16 медиков

В Свердловской области Covid-19 обнаружен у 16 медработников. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков. По его словам, все инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии. «В основном, это средний и младший медперсонал, а также два врача», – отметил он.

Напомним, ранее в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса – диагноз подтвержден у 78 человек, включая девять медработников. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме». Цветков, в свою очередь, заявил, что «расценивать его как источник заражения сложно». «Врач не был инфицирован на момент, когда прекратил работу, потому что он был выявлен как контактный по месту жительства, после обследования стало понятно, что он инфицирован. Он не выходил с момента, как было установлено, что он контактный», – сказал он сегодня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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