Депутатов заксо на заседании рассадили по разным залам, один самоизолировался

Сегодня заседание заксобрания Свердловской области проходит сразу в двух залах – большом и малом, чтобы обеспечить социальную дистанцию между депутатами и приглашенными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила в начале заседания спикер Людмила Бабушкина. Всего присутствуют 45 депутатов, трое отсутствуют по производственной необходимости, один – Илья Бондарев – находится на самоизоляции. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова участвует в заседании по видеосвязи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

Свердловскую область накрыл туман: УГИБДД обратилось к водителям и пешеходам. / 21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Куйвашев в прошлом году заработал меньше, чем его замы и супруга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»