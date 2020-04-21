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Вторник, 21 апреля 2020, 09:00 мск

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Депутатов заксо на заседании рассадили по разным залам, один самоизолировался

Сегодня заседание заксобрания Свердловской области проходит сразу в двух залах – большом и малом, чтобы обеспечить социальную дистанцию между депутатами и приглашенными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила в начале заседания спикер Людмила Бабушкина. Всего присутствуют 45 депутатов, трое отсутствуют по производственной необходимости, один – Илья Бондарев – находится на самоизоляции. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова участвует в заседании по видеосвязи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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