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Вторник, 21 апреля 2020, 09:00 мск

Новости Екатеринбург

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Алексей Орлов: до вчерашнего дня мы держали ситуацию с Covid-19 под контролем

До сих пор свердловским властям удавалось держать под контролем ситуацию с коронавирусом, но вчера все изменилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в начале заседания заксо первый замгубернатора Алексей Орлов. «Вчера у нас было 149 случаев, по количеству зараженных мы находились на 42 месте. Сегодняшняя статистика кардинально изменит ситуацию», – сказал он, имея в виду ЧП в горбольнице № 1.

Напомним, вчера подтвердилось, что в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга – 91 случай заражения коронавирусом, у 16 работников больницы и 75 пациентов. Об этом главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский доложил полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Сама больница, по его словам, закрыта на карантин, пациентов, готовящихся к выписке, при условии, что у них не подтвердился Covid-19, отпускают домой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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