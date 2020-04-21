В Екатеринбурге отменили субботники

В Екатеринбурге отменены традиционные апрельские субботники. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации города. «Все работы по приведению города в порядок проведут городские службы благоустройства и районные дорожно-эксплуатационные управления. Управляющие компании тоже справятся без помощи горожан с наведением порядка во дворах», – сообщили агентству в мэрии.

Напомним, в конце марта глава города Александр Высокинский подписывал постановление о проведении в Екатеринбурге месячника чистоты. Общегородской субботник, согласно документу, был запланирован на 28 апреля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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