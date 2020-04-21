Екатеринбургские больницы могут перейти в управление областного минздрава

В Свердловской области на уровне регионального правительства проводятся обсуждения по поводу передачи учреждений здравоохранения Екатеринбурга под управление областного минздрава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксо первый замгубернатора Алексей Орлов, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера. Орлов отметил, что вопрос этот – непростой, такая инициатива не раз поднималась, разговор об этом был. «В целом по этому пути, может быть, будем двигаться», – осторожно ответил он, но уточнил, что для этого необходимо провести огромную работу – полный аудит медучрежений и так далее.

Предлогом для этого разговора стал случай в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга, где подтвердился 91 случай заражения коронавирусом у 16 работников больницы и 75 пациентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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