Мэрия Екатеринбурга: 25% рынка сферы услуг просядет после пандемии

Начальник комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев спрогнозировал, как скажется пандемия коронавируса на городских предприятиях, работающих в сфере услуг. По мнению чиновника, порядка 25% рынка «просядет».

«Режим повышенной готовности по указу губернатора был введен с 20 марта. До этой даты у предприятий были планы, но сейчас их работа приостановлена. Сначала надо дождаться окончания карантина, и будем исходить из того, что есть», – сообщил Афанасьев на заседании комиссии по экономразвитию ЕГД.

При этом начальник комитета не смог ответить на вопросы депутатов о том, какие меры поддержки собирается предложить его ведомство – в частности, для торговых центров, отелей и бизнес-центров. В итоге председатель комиссии Григорий Вихарев потребовал от Афанасьева подготовить этот план на следующее заседание. «Только давайте, не пустые и не популистские меры. Чтобы у нас получился конструктивный диалог», – заявил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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