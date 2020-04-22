Лидер профсоюзов не смог ответить, сколько безработных будет к концу пандемии

Председатель Свердловской федерации профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских не смог дать уверенный прогноз, сколько безработных появится на Урале вследствие пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об этом Андрею Ветлужских задали на сегодняшей пресс-конференции. Депутат ответил, что в кризисном 2008 году около 100 тысяч человек стояли на учете как безработные, еще 100 тысяч – находились на неполном рабочем дне и в простое. «Надеюсь, что этот кризис будет не таким глубоким, мы подготовлены лучше. Рассчитываю, что мы не достигнем таких чисел, как в 2008 году», – отметил Ветлужских.

Напомним, что по данным полпредства, по состоянию на 21 апреля с начала месяца численность зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе увеличилась на 16,2% и составила 73,3 тыс. человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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