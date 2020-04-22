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Среда, 22 апреля 2020, 13:29 мск

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Продавца рыболовных снастей судили за работу во время самоизоляции

В Екатеринбурге оштрафован коммерсант, который продавал товары для рыбалки во время объявленной губернатором самоизоляции.

Как сообщили «Новому Дню» в Ленинском райсуде Екатеринбурга, ИП Шнейдерман заплатит 50 тысяч рублей. 10 апреля коммерсант вопреки требованиям указа губернатора Свердловской области продолжал продавать в магазине непродовольственные товары. 20 апреля мировой судья судебного участка №7 Ленинского судебного района рассмотрел дело об административном правонарушении. Бизнесмен в судебном заседании свою вину не признал, указав, что помимо товаров для рыбалки и отдыха он продавал спички, сжиженный природный газ и свечи, которые являются товарами первой необходимости. Но мировой судья пришел к выводу, что вина ИП Шнейдермана доказана собранными по делу материалами. На видеозаписи и фотографиях, представленных суду, видно, что товар предназначен в первую очередь для отдыха на природе.

Предпринимателю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, который должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Суд учел, что бизнесмен ранее не привлекался к административной ответственности и растит ребенка, в связи с чем ему выписали минимальный штраф.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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