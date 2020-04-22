На майские праздники Куйвашев хочет ввести в Свердловской области пропуска

Губернатор Евгений Куйвашев собирается на майские праздники ввести в регионе пропускную систему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома, – сказал он. – И мы прорабатываем с теми предприятиями, которые сегодня работают, в том числе на предприятиях, которым были даны, согласно экстерриториальному принципу, послабления, выплатить авансовые платежи по заработной плате, чтобы на майские праздники люди находились дома с деньгами, на которые могли бы покупать продукты питания». Каков будет механизм внедрения этих пропусков, губернатор не уточнил.

Куйвашев назвал фактором риска прибытие в Екатеринбург вывозных рейсов, возвращающих домой задержавшихся за рубежом туристов. «Мы сегодня приняли уже три рейса, и они находятся у нас в обсерваторах. Все выполнено в соответствии с регламентами, требованиями санитарных врачей», – подчеркнул Куйвашев.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 22.04.20

Куйвашев умолчал о ряде проблем и попросил у Путина денег. / В Екатеринбурге за три месяца зарегистрировано 3,4 тысячи случаев пневмонии. / Средний Урал к июлю изготовит для российских больниц 6 500 аппаратов ИВЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»