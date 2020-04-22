До 28 апреля в области необходимо создать еще 710 инфекционных коек

Меньше чем за неделю в Свердловской области необходимо развернуть еще 710 дополнительных инфекционных коек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из беседы губернатора Евгения Куйвашева с президентом Владимиром Путиным.

«Согласно плановому заданию, до 28 апреля в Свердловской области должно быть дополнительно развернуто 2 897 инфекционных коек. На сегодняшний день развернуто 2 187 коек. К намеченному сроку план по развертыванию коек мы выполним», – пообещал Куйвашев. По его словам, система здравоохранения региона полностью мобилизована на борьбу с коронавирусом. «В том числе мы привлекаем ресурсы частных клиник», – сообщил он.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 243 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

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