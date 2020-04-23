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Четверг, 23 апреля 2020, 09:14 мск

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Работников ПНТЗ могут «самоизолировать» в пассажирские вагоны прямо на территории предприятия

Сотрудникам ПНТЗ, возможно, придется жить на территории предприятия из-за коронавируса. Об этом корреспонденту «Нового Дня» сообщили несколько источников с завода. Со слов собеседников агентства, на новотрубном в последние две недели начали появляться пассажирские вагоны с логотипами РЖД. Якобы они предназначены для размещения сотрудников, которые приезжают работать на предприятие из других городов или населенных пунктов. Жить в таких условиях, по информации от источника, заводчанам придется около 10 дней.

В пресс-службе ПНТЗ частично подтвердили информацию. «В компании реализуется комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, направленный на минимизацию рисков заражения сотрудников. В настоящий момент с целью исключения возможных контактов сотрудников непрерывных производств при перемещении на работу и снижения угрозы их заражения коронавирусной инфекцией, прорабатывается возможность временного размещения специалистов на территории предприятия с организацией питания и решением бытовых вопросов», – сообщили «Новому Дню».

На предприятии также отметили, что сейчас в вагонах никто не живет. Кто именно будет находиться в этих вагонах, сколько всего будет вагонов на предприятии, купе это или плацкарт – на заводе пока сказать не могут, так как вопрос еще «прорабатывается».

Первоуральск, Владислав Тринько

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