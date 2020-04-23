Власти не подтвердили и не опровергли информацию еще о двух смертях от коронавируса в Екатеринбурге

Пока неизвестна точная причина смерти двух пациентов больницы № 40 в Екатеринбурге. Делать выводы о том, что причина – в коронавирусе, пока преждевременно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. По его словам, хотя больница № 40 и работает сейчас в основном как инфекционный госпиталь, у ее пациентов могут быть другие болезни – инфаркты или инсульты, которые несовместимы с жизнью. «Если пациент скончался от инфаркта – при чем тут коронавирус?» – задал риторический вопрос Креков и добавил, что, судя по всему, это были ситуации, неизбежные и без коронавируса. Другое дело, что сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония, осложняют течение болезни. Окончательное заключение о причинах смерти может дать только патологоанатомическое исследование тканей.

Креков также напомнил, что ранее оперштаб опроверг информацию о пожилой женщине, якобы скончавшейся от коронавируса в Богдановиче. «Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции», – сообщил ранее штаб. Замгубернатора добавил, что теперь с больницы в Богдановиче снят карантин, «она чиста». Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждена только одна смерть от коронавируса.

Всего в регионе на текущий момент подтверждено 243 случая заражения Covid-19 (в течение дня картина может поменяться, добавил Креков). Выздоровел 71 человек. На аппарате ИВЛ сейчас находится 6 больных. У 40% зараженных болезнь протекает бессимптомно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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