В Екатеринбурге за нарушение самоизоляции наказали волонтеров

В Екатеринбурге полицейские посчитали нарушителями самоизоляции волонтеров, которые развозят продукты нуждающимся.

Сотрудники проекта «Немузей мусора» организовали сбор и доставку продуктов и вещей пострадавшим от коронавирусного кризиса. Активисты зарегистрировались на сайте «мывместе2020.рф», начали сбор товаров. Один из волонтеров попался полицейскому, когда ехал на автомобиле в штаб. Страж порядка оформил бумаги о том, что волонтер нарушает режим самоизоляции.

Волонтеры надеются, что разобраться со штрафами им поможет губернатор или гордума – они отправили жалобу на несправедливую ситуацию в ЕГД, сообщает сегодня пресс-служба думы. «Мы – социально ответственные и активные предприниматели. У нас есть возможность помочь, поэтому мы и создали данный штаб. Сейчас у нас пять волонтеров. Приятно видеть, как к нам присоединяются и физические лица, включая молодежь. Мы начали работать после регистрации на сайте «мывместе2020.рф». Мы продолжаем работать и, конечно, хотим иметь возможность официально осуществлять волонтерскую деятельность», – рассказала одна из организаторов штаба Яна Трудкова.

Екатеринбург, Елена Иванова

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