Введение раздельного сбора мусора откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом может повлиять на введение раздельного сбора в Свердловской области и, в частности, в Екатеринбурге. В городе до сих пор не принят документ, без которого технически невозможно начать сортировать отходы.

Речь идет о схеме санитарной очистки города. Как уже писал «Новый День», документ подрядилась разрабатывать компания «Янэнерго» – согласно информации портала госзакупок, начальная цена контракта была 6,5 млн рублей, но фирма согласилась выполнить работы за 5,89 млн рублей. Провести масштабную инвентаризацию контейнерных площадок в Екатеринбурге подрядчик мэрии должен был до конца декабря 2019 года. Ознакомиться с результатами труда до сих пор нельзя, хотя ранее в администрации города «Новому Дню» сообщали, что документ будет утвержден в течение марта, а затем обнародован. В пресс-службе мэрии агентству пояснили, что схема саночистки «все еще находится на доработке». «Понимания по срокам нет из-за сложившейся ситуации (с коронавирусом, – прим. ред.)», – сказали там.

В документе, помимо прочего, должны быть зафиксированы все контейнерные площадки Екатеринбурга – с количеством баков, точными адресами, фотографиями. В нем также должна быть прописана возможность установки разных контейнеров под разные виды мусора. Без этого регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами просто не будет знать, на каких площадках организован раздельный сбор и откуда забирать мусор разными машинами.

Как уже писал «Новый День», региональные власти считают наиболее приемлемой схему так называемого дуального сбора – когда в один контейнер сбрасывают пищевые отходы, всю органику, а в другой – все остальные, которые можно дополнительно отсортировать и пустить на вторсырье. Разделение необходимо, потому что многие виды непищевых отходов портятся при контакте с остатками еды, очистками от овощей, и так далее. Это не только картон и бумага, но и некоторые виды пластика, железо. Раздельный сбор в Екатеринбурге должен был стартовать уже с июня. Предполагалось, что контейнеры для разных видов отходов будут обозначать или специальными наклейками, или трафаретными надписями, или цветом, а «Спецавтобаза» готова была начать вывоз разными автомобилями – сейчас весь мусор забирает один автомобиль. Очевидно, что схема пока останется прежней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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