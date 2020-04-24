Как долго будут действовать ограничительные меры? Опрос читателей «Нового Дня»

На следующей неделе, 30 апреля, заканчиваются нерабочие дни, объявленные президентом России Владимиром Путиным. И хотя общероссийская статистика по заражению коронавирусом нового типа уже несколько дней показывает примерно одинаковые цифры (около 5 тысяч человек в сутки, основная масса – в Москве), наступило ли плато, пока неясно, – официальных заявлений на этот счет не было. До снятия ограничений остается меньше недели, но губернаторы обсуждают с президентом новые ограничения уже на майские праздники, так что как долго продлятся «карантикулы», неизвестно. «Новый День» предлагает своим читателям сделать предположение, как долго будут действовать ограничительные меры.

– До 15 мая

– До 31 мая

– До 11 июня

– До июля

– До конца лета

– Свой вариант.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

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